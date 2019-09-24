Ballıca Mağarası'na tanıtım desteği

24.09.2019 15:15

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Geçici Mirası Listesine alınan Ballıca Mağarası'nın tanıtım çalışmalarına CK Enerji Çamlıbel Elektrik destek verdi.



Tokat'ın Pazar İlçesi'nde bulunan UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne Türkiye'den girmeyi başaran Ballıca Mağarasına tanıtıma destek için CK Enerji Çamlıbel Elektrik tarafından tahsilat makbuzlarının yan tarafında Ballıca Mağarası'na ait bir görsel bastırıldı. Görselle birlikte makbuzlarda, "Ballıca Mağarası, UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi'ne alındı. 680 m uzunluğunda ve 95 m yüksekliğinde olan Ballıca Mağarası dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından biri" ifadelerine yer verdi.



200 bin makbuzda yer alacak



CK Enerji Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş. Tokat İl Müdürü Aykut Ayan, daha önceden tahsilat makbuzlarında, şirketleri tarafından 2017 yılından bu yana sürdürülen 'Askıda Ekmek Projesi' kapsamındaki görsellere yer verdiklerini dile getirerek, bu kez tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla üzerinde Ballıca Mağarası'nın görseli bulunan 200 bin adet tahsilat makbuzu bastırıldığını söyledi. Ayan, "Şehrimizde yürütülen sosyal sorumluluk projelerine elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Geçen ay düzenlediğimiz, Tokat Valiliği tarafından yürütülen Spor Tokat Projesi' kapsamında Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası organizasyonuyla Tokat'a bir heyecan yaşattık. Ballıca Mağarası'nın UNESCO tarafından Dünya Geçici Mirası Listesi'ne alınması Tokatımız için gerçekten önemli bir karar. Şirket olarak, tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA