Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır? Ballı susamlı tavuk tarifi ve malzemeleri
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Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır? Ballı susamlı tavuk tarifi ve malzemeleri

Çin usulü ballı susamlı tavuk yapılışı merak konusu oldu. Farklı bir tat olan ballı tavuk tarifi, tatlı ve tuzlunun enfes birleşimiyle meydana geliyor. Yeni lezzet arayanlar için kusursuz seçeneklerden olan ballı susamlı tavuk nasıl yapılır?

Ballı susamlı tavuk nasıl yapılır? Ballı susamlı tavuk tarifi ve malzemeleri
30.07.2020 09:28 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:33

Ballı susamlı tavuk malzemeleri tercihe göre arttırılabilir veya azaltılabilir. Yine isteğe göre sosunda bir kaç dokunuş yapma şansınız da bulunuyor. Ballı susamlı tavuk tarifinde püf nokta sosun tam kıvamda olması. İşte detaylar...

BALLI SUSAMLI TAVUK NASIL YAPILIR?

Çin mutfağına has yemeklerden olan ballı susamlı tavuk, baharat ve balın kusursuz birleşimiyle tadanları kendine hayran bırakıyor. İşte ballı tavuk tarifi:

BALLI SUSAMLI TAVUK MALZEMELERİ

– 5 yemek kaşığı bal

– 4 yemek kaşığı esmer toz şeker

– 4 yemek kaşığı ketçap

– Yarım limon

– 5 yemek kaşığı mısır nişastası

– 5 diş sarımsak

– 6 yemek kaşığı soya sosu

– 6 yemek kaşığı susam

– 2 yemek kaşığı susam yağı

– 3 tavuk göğsü

– 2 dal taze soğan

– 3 yumurta

– Göz kararı karabiber, tuz

BALLI SUSAMLI TAVUK TARİFİ

Tavuk göğsu, kuş başı halinde doğranır ve yumurta ile nişastaya bulanır. Ardından kızgın yağda kızartılır.

Ayrı kapta hazırlanan rendelenmiş sarımsak, kavrulmuş susam, bal, ketçap, soya sos, esmer şeker, susam yağı, tuz ve karabiber iyice karıştırılır. Başka bir tencere alınrak ısıtılır, bir sürwe sonra içine tavuklar ilave dilerek kapağı kapatılır. 20-25 dakikatavuklar pişene kadar kısık ateşte bekletilir.

Tavukların içlerinin piştiğinden emin olunduktan sonra üzerine yeşil soğan eklenerek servis edilir.

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