Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
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Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4. kattaki evlerinin balkonunda oynarken yaslandığı korkuluğun yerinden çıkması sonucunda aşağı düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

02.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:16

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde binanın 4. katında bulunan evin balkonunun korkuluğunun montelendiği yerden çıkması sonucunda aşağı düşen 3 yaşındaki Esila Deniz hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşegül ve Yahya Ay çiftinin 4 katlı binanın en üst katında bulunan evin salon kısmında oynayan 2 yaşındaki kızları Esila Deniz, balkonun cam korkuluklarına yaslandı. Esila Deniz'in yaslandığı korkuluk, montelendiği yerden çıkması sonucunda 3 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kızlarının aşağı düştüğünü gören çift durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Balkonun korkuluğu ile birlikte beton zemine düşmesi sonucunda ağır yaralanan Esila Deniz, yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANNE VE BABASI YASA BOĞULDU

Küçük çocuklarını kaybetmenin acısını yaşayan Ay çifti ise yasa boğuldu. Çift balkon korkuluğunun binayı yanlış yapan firma tarafından hatalı montelendiğini ve hatalarının çocuklarının ölümüne neden olduğunu iddia ederek firmadan şikayetçi olacakları öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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