Balkondan sarkan bebeğin düşme anı kamerada

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, apartmanın üçüncü katındaki balkondan sarkan Afganistan uyruklu ailenin 2 yaşındaki bebeği, yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. Talihsiz bebek, bir vatandaşın yaptığı kalp masajıyla hayata döndürülürken, düşme anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün Altıntop Mahallesi'nde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Dört katlı apartmanın 3 üçüncü katında oturan Afganistan uyruklu Nimal-Amine Ahmedi çiftinin bebeği Ali Ahmedi, balkondan sarkarken dengesini kaybederek yaklaşık 12 metreden kaldırımda yürüyen bir kadının önüne düştü. Bebeğin düştüğünü görenler yardıma koştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri bebeğin düğüştüğü dairede inceleme yaptı.