Balkondan düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
16.11.2020 23:46 | Son Güncelleme: 17.11.2020 00:22
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, dengesini kaybederek balkondan düşen 75 yaşındaki Zöhre Erdoğan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Malatya'da balkondan düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi İlter Sokak'ta meydana gelen olayda, Zöhre Erdoğan (75) ikametinin balkonundan bir alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak geçmek isterken dengesini kaybedip beton zemine düşerek yaralanmıştı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı