Balkondan düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, dengesini kaybederek balkondan düşen 75 yaşındaki Zöhre Erdoğan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.