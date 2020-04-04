Balkondan 'Bakkal Amca'ya sepet sarkıtma dönemi yeniden başladı
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Koronavirüs, Ali Tezcan, Türkiye, Güncel

Balkondan 'Bakkal Amca'ya sepet sarkıtma dönemi yeniden başladı

GEÇMİŞTE balkondan sepet sarkıtıp, seslenerek bakkaldan alacaklarını istemek, koronavirüs tedbirine yönelik dışarı çıkmak istemeyenlerin günümüzde kullandığı alışveriş yöntemi oldu.

04.04.2020 08:21 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:21
Balkondan 'Bakkal Amca'ya sepet sarkıtma dönemi yeniden başladı

GEÇMİŞTE balkondan sepet sarkıtıp, seslenerek bakkaldan alacaklarını istemek, koronavirüs tedbirine yönelik dışarı çıkmak istemeyenlerin günümüzde kullandığı alışveriş yöntemi oldu. Sepet sarkıtmanın yanı sıra hijyen açısından para ile temas edilmemesi gibi zorunluluklardan veresiye defteri kullanımının yaygınlaşması unutulmaya yüz tutan eski alışkanlıkları yeniden canlandırdı.

Türkiye'de 1990'lı yılların unutulmayan alışkanlıkları arasında yer alan balkondan sepet sarkıtarak, evin ihtiyaçlarını satın alma yöntemi günümüzde yeniden kullanılmaya başlandı. Koronavirüse karşı tedbir için evden çıkmayanlar, balkondan sepet sarkıtıp, eski günlerdeki gibi 'Bakkal' diye seslenerek sokaklarındaki marketten alışveriş yapmaya başladı. Geçmişte sıkça kullanılan balkondan sepet sarkıtarak alışveriş yapma yönteminin yanı sıra salgına karşı tedbir için para ile temas etmek istemeyenler nedeniyle veresiye defteri kullanımı da yeniden başladı. 

Antalya'nın Soğuksu Mahallesi'nde market sahibi Ali Tezcan, 20 yıldır işlettiği dükkanında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile evden çıkmamayı tercih eden müşterilerinin alışverişine balkondan sepet sarkıtma yöntemiyle yardımcı oluyor. Balkondan 'Bakkal efendi' ya da 'Bakkal Amca' diye seslenen müşterilerinin siparişlerini dinleyen Tezcan, daha sonra sarkıtılan sepete ürünleri yerleştiriyor. Zaman zaman müşterilerinin telefonla arayıp isteklerini belirttiği Tezcan, siparişleri evlerine ya da balkondan sarkıttıkları sepete bırakıyor. Koronavirüs bulaşmasını engelleme amacıyla para ile temas etmekten kaçınan müşterilerinin talebi doğrultusunda veresiye defteri kullanımını sıklaştıran Tezcan, bazı müşterilerinin alışveriş ücretini sonra ödeme isteği için not alıyor.'YAZ DEFTERE' DİYENLER ARTTIMarketinde koronavirüse karşı hijyen tedbirleri alan Tezcan, kasaya müşterilerin yaklaşmasını engellemek amacıyla önüne bir metrelik güvenlik şeridi çekerek, kendi izole alanını oluşturdu. Bakkala gelen müşterilerine kolonya ikram eden Ali Tezcan, uzun yıllar komşusu olan müşterilerine yardımcı olmayı hedeflediğini söyledi. Aynı sokakta 20 yıldır esnaflık yaptığı için mahalle sakinleriyle aile gibi olduklarından bahseden Tezcan, "Daha önce de evlere servis yaparak, balkondan sarkıtılan sepete istenileni bırakarak müşterilerime zaman zaman yardımcı oluyordum. Koronavirüs sürecinde insanlarımız evlerinde olduğu için, evlerine servis olayı daha da arttı. Balkondan sepet sarkıtıp, isteklerini söylüyorlar. İhtiyacı olanların ve yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu süreçte insanlarımız evden çıkmıyor, sepetlerini balkon ve pencereden yolluyorlar. Ben de siparişlerini bizzat kendim götürüyorum. Ücretini o esnada ödeyenler de oluyor, 'deftere yaz' diyenler de oluyor" diye konuştu.MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN: BAKKALIMIZ SAĞ OLSUNMarketin bulunduğu apartmanın 5'inci katından oturan ve pencereden sarkıttığı sepetle alışveriş yapmayı tercih eden Fatma Şeşen, "Eski usule geri döndük. Bakkalımız sağ olsun her türlü ihtiyacımızı görüyor. Sağlığımız için evde kalalım" dedi.Birinci kattaki evinden bakkala seslenip peçete talep eden Gül Acı ise şunları söyledi: "Bakkalımız sağ olsun normal zamanlarda da evlerimize servis yapıyordu. Koronavirüsün olduğu bugünlerde daha çok itina göstermeye başladı. İsteklerimizi biz belirtiyoruz, o da bize getiriyor."

Aynı mahallede bir apartman sakini de balkonuna 'Evde kal. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazısıyla virüs resimleri çizdiği pankartı asıp, komşularına dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı.


Kaynak: DHA

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