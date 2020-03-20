Balkondaki kemancı...Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Balkondaki kemancı...Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi - Haber
Uğur Yıldırım, Çanakkale

Balkondaki kemancı...Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi

Balkondaki kemancı...Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi Keman sanatçısı Uğur Yıldırım balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çaldı Korona virüs nedeniyle vatandaşlar mümkün olmadıkça evlerinden çıkmıyor.

20.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:17
Balkondaki kemancı...Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi

Balkondaki kemancı...Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi

Keman sanatçısı Uğur Yıldırım balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çaldı

ADANA - Korona virüs nedeniyle vatandaşlar mümkün olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Adanalı keman sanatçısı Uğur Yıldırım ise evinin balkonundan komşularına Çanakkale Türküsü'nü çalarak konser verdi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs 9 binden fazla insanın ölümüne neden olurken hastalık 200 binin üzerinde insanda tespit edildi. İtalya, Fransa ve İspanya'da yaşayanlar salgının yayılmaması için evlerine kapanırken sosyal hayatın devam etmesi içinse akşam saatlerinde balkona çıkıp şarkı söylüyor. Bu ülkelerdeki balkona çıkıp şarkı söyleme furyasına Adana'da eklendi.

Keman sanatçısı Uğur Yıldırım'da Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki evinin balkonuna çıkıp Çanakkale Türküsü'nü çaldı. Türkünün sesini duyanlar ise balkona çıkarak Yıldırım'ı dinledi.

Sanatçının sosyal medya hesabından paylaştığı ve yüz binlerce kişinin izlediği videoda sesi duyan komşuların pencere ve balkonlara çıkıp o anları ölümsüzleştirmek için telefonlarıyla kayıt yaptıkları görüldü.

Balkondaki kemancı...Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Balkondaki kemancı...Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

DSÖ, 'Bu bir umut' deyip virüsle ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu Haber
DSÖ, "Bu bir umut" deyip virüsle ilgili sevindiren gelişmeyi duyurdu
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı Haber
Koronavirüs salgını binlerce bebeğin hayatını kurtardı
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı Haber
İtalya'da en ölümcül gün! Korona bilançosu korkunç boyutlara ulaştı
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu Haber
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem almayanların oranı belli oldu
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
İstanbul'daki 7/24 ulaşım hizmetine koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilecek
Trump 'Çin virüsü' inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Trump "Çin virüsü" inadından vazgeçmiyor! Konuşma metnindeki ifadenin üstünü çizerek değiştirdi
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Karantinadan kaçıp ülkesine dönen Luka Jovic, hapis cezasıyla karşı karşıya
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar genel karantina uygulayacak
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz
Koronavirüs yüzünden kan stokları azalan Kızılay çağrı yaptı: Kan bağışında virüs bulaşmaz
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Fenomen Duygu Özaslan'ın iç çamaşırlı ev pozuna beğeni yağdı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tom Hanks Seda Akgül Serra Yılmaz Mustafa Sandal
Spor Falcao Fatih Terim Ersun Yanal Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Balkondaki kemancı...Adanalı kemancı evinden çıkmayan komşularına balkondan konser verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 21:21:40. #1.15#
title