Balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
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Balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı Çorlu'da boş bir dairenin balkonuna sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.

02.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:01

Balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ - Çorlu'da boş bir dairenin balkonuna sıkışan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.

Edinilen bilgilere göre olay Alipaşa Mahallesi 23 Nisan Bulvarı Nurullah Ataç Sokak üzerinde yer alan bir apartmanda meydana geldi. Daire balkonunda sıkışmış durumda olan güvercini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çorlu İtfaiyesi ekipleri merdivenli araç yardımıyla balkona ulaştı ve boş dairenin penceresi ile cem pervazı arasına sıkışan güvercini bulunduğu yerden alarak yeniden özgürlüğüne kavuşturdu.

Balkona sıkışan güvercini itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

Manşet

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