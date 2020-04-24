Balkona kurdukları ses sistemi ile 23 Nisan'ı kutladılar Balkona kurdukları ses sistemi ile 23 Nisan'ı kutladılarSAMSUN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı.

Balkona kurdukları ses sistemi ile 23 Nisan'ı kutladılar

SAMSUN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı coşkuyla kutlandı. Balkonlarına kurdukları ses sistemi ile İstiklal Marşı'nı seslendiren 3 gence, mahalle sakinleri, meşale ve konfetili destek verdi.

Atakum ilcesi Yenimahalle'de yaşayan Enes Gevrekçi, Çağrı Dede ve Arda Cermen isimli 3 ev arkadaşı, balkonlarına kurdukları ses sistemi ile bayramın coşkuyla kutlanmasına yönelik duyuruda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısı ile saat 21.00'de balkonlarına çıkan vatandaşlar da gençlerin coşkusuna ortak oldu. Çevre apartmanlarda yaşayan sakinler, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşların da desteği ile büyüyen etkinlik meşalelerin yakılması ve havai fişek gösterisi ile görsel bir şölene dönüştü. Kutlamalar, müzik işiyle uğraşan Gevrekçi'nin 23 Nisan'a özel olarak hazırladığı rap müzikle son buldu.

Kaynak: DHA