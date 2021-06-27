Balkona çıkan bebek korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti
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Balkona çıkan bebek korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Haberler | 3. Sayfa

Balkona çıkan bebek korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti Avcılar'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde, binanın dördüncü katındaki balkona çıkan 1 yaşındaki bebek, korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti.

Balkona çıkan bebek korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti

İSTANBUL - Avcılar'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde, binanın dördüncü katındaki balkona çıkan 1 yaşındaki bebek, korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da çalışıp, Avcılar'a yerleşen çift, Kayınbaba Polat Irmak'ın evinde yaşamaya başladı. İki çocuğu olan ailenin en küçük kızı Lina, balkona çıkıp dışarıyı seyretmeye başladı. Çocuk bir süre sonra balkonun korkuluklarından bahçeye düştü. 1 yaşındaki bebeğin düştüğünü fark eden komşuları bağırmaya başladı. Aşağı inen minik kızın dedesi Polat Irmak, kanlar içinde kalan torununu kendisine ait araçla, yakındaki bir hastaneye götürdü.

1 yaşındaki kıza ilk müdahale burada yapıldı. Ancak durumunun ağır olması nedeniyle 1 yaşındaki Lina Akbayin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Minil Lina yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden minik kızın cenazesi Tunceli'ye götürülerek toprağa verildi.

Balkona çıkan bebek korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti
Balkona çıkan bebek korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti
Balkona çıkan bebek korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti
Balkona çıkan bebek korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek yaşamını yitirdi
1 yaşındaki minik Lina, balkondan korkulukların üzerine düşerek yaşamını yitirdi
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