Balkona çıkacaklardı, metruk binanın duvarı dairelerinin üstüne düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balkona çıkacaklardı, metruk binanın duvarı dairelerinin üstüne düştü

10.02.2021 17:11 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:28
Balkona çıkacaklardı, metruk binanın duvarı dairelerinin üstüne düştü

ESENYURT'ta, metruk binanın duvarı bodrum katındaki dairenin mutfak kısmına çöktü.

ESENYURT'ta, metruk binanın duvarı bodrum katındaki dairenin mutfak kısmına çöktü. 3 çocuğun bulunduğu evde yaşayanlar korku ve panik yaşadı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan metruk binanın duvarı, bitişiğindeki apartmanın bodrum katında bulunan dairenin mutfak kısmının üzerine çöktü. Gürültü duyan ev sahipleri, durumu belediye ekiplerine bildirdi. 3 çocuğun bulunduğu evde şans eseri yaralanan olmadı.

"DUVAR BİRDEN EVİMİZİN ÜZERİNE UÇTU"Evde kendi çocuğu ve 2 yeğeni ile oturduğu sırada duvarın bir anda düştüğünü söyleyen bir çocuk babası Onur Öztürk, "Çocukları biz balkona çıkaracaktık. Duvar birden evimizin üzerine uçtu. Daha önce de belirttik zaten biz bu durumu. Bize kimse yardımcı olmadı. Bizim çocuklarımız her an tehlikede. Birinin buna el atmasını istiyoruz" dedi.


Balkona çıkacaklardı, metruk binanın duvarı dairelerinin üstüne düştü
Balkona çıkacaklardı, metruk binanın duvarı dairelerinin üstüne düştü
Balkona çıkacaklardı, metruk binanın duvarı dairelerinin üstüne düştü
Balkona çıkacaklardı, metruk binanın duvarı dairelerinin üstüne düştü
Balkona çıkacaklardı, metruk binanın duvarı dairelerinin üstüne düştü
Balkona çıkacaklardı, metruk binanın duvarı dairelerinin üstüne düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Beren Saat Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cenk Tosun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balkona çıkacaklardı, metruk binanın duvarı dairelerinin üstüne düştü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 17:28:12. #1.15#
title