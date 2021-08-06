Balkanlardan gelen yağışlı hava dolu getirdi: Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Edirne'nin İpsala ilçesinde Balkanlar'dan yurda giriş yapan şiddetli yağış etkili oldu.

Edirne'nin İpsala ilçesinde Balkanlar'dan yurda giriş yapan şiddetli yağış etkili oldu. İlçe ve çevre köylerine ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, akşam saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde etkili yağışların olacağı uyarısı yapılmış, günlerdir sıcak havaya teslim olan bölge bekleyişe girmişti.

Balkanlar üzerinden yola çıkan yağışlı hava, akşamüstü saatlerine doğru bölgede sıcaklığı belirgin oranda düşürürken bazı bölgelere de yağış bıraktı. Özelikle İpsala ve çevresinde etkili olan yağış, bir süre sonra doluya döndü.

İpsala şehir merkezi ve civar köylerde yer yer ceviz büyüklüğünde düşen dolu taneleri, vatandaşlar tarafından görüntülendi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı