Beklenen kar Balkanlarda göründü! Kent kısa sürede beyaza büründü
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Beklenen kar Balkanlarda göründü! Kent kısa sürede beyaza büründü

26.01.2021 22:22 | Son Güncelleme: 26.01.2021 23:02

Edirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte, bölgedeki ev ve iş yerleri beyaza bürünürken, Meteoroloji vatandaşları olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları için uyardı.

Edirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak olarak başlayan yağış, yerini kısa sürede kar yağışına bıraktı.

BÖLGE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Etkili olan kar yağışıyla birlikte bölgedeki her yer beyaza bürünmeye başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne'den giriş yaptı

METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek olan kar yağışlarının yoğun (20-40 cm) olarak gerçekleşmesi beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için turuncu renk kodlu uyarı da verildi.

Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne'den giriş yaptı
Beklenen kar Balkanlarda göründü! Kent kısa sürede beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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