Beklenen kar Balkanlarda göründü! Kent kısa sürede beyaza büründü

Edirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak olarak başlayan yağış, yerini kısa sürede kar yağışına bıraktı.

BÖLGE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Etkili olan kar yağışıyla birlikte bölgedeki her yer beyaza bürünmeye başladı. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

METEOROLOJİ VATANDAŞLARI UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde görülecek olan kar yağışlarının yoğun (20-40 cm) olarak gerçekleşmesi beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için turuncu renk kodlu uyarı da verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı