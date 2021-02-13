Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor

13.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:40
Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor

Trakya'da sıcaklık, Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisiyle hissedilir derecede düştü.

Trakya'da sıcaklık, Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisiyle hissedilir derecede düştü.

Edirne'de hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düşmesiyle, su biriken yollarda ve tarlalarda buzlanma oluştu.

Kentteki bazı süs havuzları da buz tuttu. Polis ekipleri buzlanma oluşan güzergahlarda önlem aldı.

Soğuk havanın etkisiyle Edirne'nin meşhur ayazı da etkisini gösterdi.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde dün 6 derece olan sıcaklık, bugün sıfırın altında 5 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle kentteki birçok süs havuzu buz tuttu.

Belediye ekipleri buzlanma oluşan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Yarın kar yağışı bekleniyor

Meteorolojik tahmine göre, soğuk hava dalgasının yarın Karadeniz üzerinden gelecek sistemle birleşmesi ve kuvvetli poyrazın etkisiyle sıcaklıkların biraz daha düşeceği tahmin ediliyor.

Pazar ve pazartesi günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Osman Kavala Mustafa Şentop Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Hülya Avşar Selami Şahin
Spor Ali Koç Arda Turan Metin Oktay Sofiane Feghouli Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk Masaj Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balkanlar'dan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 10:52:30. #1.15#
title