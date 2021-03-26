Balkanlar'daki Boşnak partiler yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
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Balkanlar'daki Boşnak partiler yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel
Balkanlar'daki Boşnak partiler yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'daki Boşnak siyasi partilerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajları yayımladı.

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Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'daki Boşnak siyasi partilerin temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AK Parti Genel Başkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik mesajları yayımladı.

Kuzey Makedonya'daki Boşnak Demokrat Birliği (BDS) Genel Başkanı Munir Kolasinac, yayımladığı mesajda, Boşnakların gözünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnızca Türk halkının değil, dünyadaki tüm Müslümanların çıkarlarının koruyucusu olduğunu belirterek "Siz ve partiniz sayesinde Türkiye geçtiğimiz dönemde ekonomik, siyasi ve askeri anlamda herkesin saygı duyduğu güçlü bir ülke haline geldi." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'daki Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) Genel Başkanı Sulejman Ugljanin de Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde demokratik, ekonomik ve siyasi anlamda gelişmiş ve istikrarlı bir ülkeye dönüştüğünün altını çizerek "Başarıyla gerçekleştirilen 2023 hedefleri ile 2053 vizyonu, dünyada fakir, gelişmemiş ve korumasız tüm halklara umut olmuş, aynı zamanda Türkiye'yi gelişmiş dünya ülkelerinin de ortaklık dileyecekleri bir ülke haline getirmiştir." dedi.

Türkiye'de yaşayan Sancaklı Boşnakların iki ülke arasında güçlü bir bağ oluşturduğunun altını çizen Ugljanin, Erdoğan'ın her başarısının, Sancak ve Boşnakların geleceği açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karadağ'daki Boşnak Partisinin (BS) yayımladığı tebrik mesajında ise AK Parti'nin daha güçlü ve daha gelişmiş bir Türkiye inşa etme çalışmalarında başarı temennisinde bulunulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece Karadağ'daki değil, Balkanlar'ın her yerindeki Boşnakların dostu olduğunu kanıtladığı belirtildi.

Mesajda ayrıca, "Türkiye'nin, Erdoğan liderliğinde ekonomik refah yolunda ilerleyeceğinden ve dostane ilişkilerimizi, ülkelerimiz ve toplumlarımızın çıkarları doğrultusunda daha da geliştireceğinden eminiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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