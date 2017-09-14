Balkan Şampiyonundan Albayrak'a Ziyaret

50. Balkan Yelken Şampiyonası'nda laser 4.7 kızlar kategorisinde birinci olan Zülal Alev Erkan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyon yelkenci Erkan, 50. Balkan Yelken Şampiyonası'nda elde ettiği başarıyı Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak ile paylaştı.



Albayrak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Erkan'ın başarısından gurur duyduğunu belirtti.