Balkan Gençlik Festivali

Başbakanlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türk ve Akraba Toplulukları Daire Başkanlığı, TİKA, Gençlik Kulüpleri Federasyonu, gençlik dernekleri ve Balkan ülkelerindeki derneklerin katkılarıyla "Balkan Gençlik Oyunları Festivali" düzenlenecek.



Balkan Gençlik Oyunları Festivali'nin ilk toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin de katılımıyla Dobruca Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Veli Sarıkaya ile 35 okul müdürünün de katıldığı toplantıda ekim ayında Makedonya ve Kosova'ya yapılacak ziyaretler ile 23 Nisan haftasında 10 Balkan ülkesinden Bursa'ya gelecek çocuklarla ilgili programlar ele alındı. Başbakanlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türk ve Akraba Toplulukları Daire Başkanlığı, TİKA, Gençlik Kulüpleri Federasyonu, gençlik dernekleri ve Balkan ülkelerinde yer alan derneklerin katkılarıyla düzenlenecek Balkan Gençlik Oyunları Festivali'nin Türk ve Balkan gençlerinin geleceğinin inşası için önem taşıdığına vurgu yapıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, özellikle son 8 yılda Bursa'nın Türkiye ile Balkanlar arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü hatırlatarak, yapılacak Gençlik Oyunları Festivali'nin ortak gelecek oluşturma ve birlikte mücadele etme kültürüne katkı sağlayacağını söyledi. Bugüne kadar bütün Balkan coğrafyasında önemli yatırımları hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Altepe, "Ecdadımızın izlerini ortaya çıkarıyoruz. Ecdat emaneti olan harap haldeki eserleri bir bir ayağa kaldırıyoruz. Bunun yanında sünnet, kandil kutlamaları, mevlit, aşure gibi faaliyetler yapıyoruz. Ecdadımızın emanetine sahip çıkıyoruz" dedi. - BURSA