Balıkesirli gazeteciler çalışmalarını anlattı
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Balıkesirli gazeteciler çalışmalarını anlattı

Balıkesirli gazeteciler çalışmalarını anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve yönetim Kurulu üyeleri çalışma ziyareti kapsamında (BGYC) Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyet Başkanı Semra Aman Akyürek'i ziyaret etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve yönetim Kurulu üyeleri çalışma ziyareti kapsamında (BGYC) Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyet Başkanı Semra Aman Akyürek'i ziyaret etti.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca Genel Başkan vekili Cafer Esendemir ve TGF Genel sekreteri Levent Altun çalışma ziyareti kapsamında, Balıkesir'de BGYC yi ziyaret etti. BGYC Başkanı Semra Aman Akyürek, Cemiyet olarak yaptıkları çalışmaları anlatarak, Balıkesir ve Balıkesir'i ilgilendiren her konuda duyarlı olduklarını, bu konuda cemiyet olarak çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 'Balıkesir'de yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili Genel Başkan Karaca'ya bilgi verdi. - BALIKESİR

Balıkesirli gazeteciler çalışmalarını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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