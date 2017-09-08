Balıkesir Tülütabaklar Sünnet Çocukları İçin Sahnede

Tülütabaklar sünnet çocukları için sahnede



MİLLİ mücadele döneminde, Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için, koyun, keçi postu giyen, bellerine çan bağlayan ve kendilerini soba isiyle boyayarak korkutucu bir görünüme kavuşan 'Tülütabaklar', Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplu sünnet şöleninde çocukların karşısına çıktı.



Balıkesir'in Havran ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95'nci yıldönümü nedeniyle, Havran Belediyesi tarafından '3'üncü Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni' düzenlendi. Kaymakam Ahmet Türköz, AK Partili Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve 2 bin davetlinin katıldığı şölen dün (perşembe) akşam saatlerinde belediyenin yazlık düğün salonunda gerçekleşti. 35 çocuğun sünnet ettirilmesi amacıyla düzenlenen şölende halk oyunları ekipleri tarafından folklor gösterileri sunuldu. Gösterilerin sonunda milli mücadele döneminde, Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için, koyun, keçi postu giyen, bellerine çan bağlayan ve kendilerini soba isiyle boyayarak korkutucu bir görünüme kavuşan 'Tülütabaklar' sahneye çıktı. Sünnet çocukları heyecan içinde Tülütabakları izledi. Ellerindeki sopalarla sahnede gösteri yapan Tülütabaklar, korkuya neden olmamak için sünnet çocuklarının arasına girmeden sahneden ayrıldı.



Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, kurtuluş etkinliklerinin tüm hızıyla sürdüğünü belirterek 'Seyit Onbaşı Yağlı Güreşleri'nin ardından çocukların sünnet şölenini düzenlediklerini söyledi. Havran Kaymakamı Ahmet Türköz ise, tayininin Ankara'ya çıktığını hatırlatarak "Önümüzdeki günlerde ilçeden ayrılacağım. Hepiniz haklarınızı helal ediniz. Havran'ı çok sevdim ve bu görevimi burada büyük bir mutlulukla yürüttüm. Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından, protokol mensupları tarafından 35 sünnet çocuğuna Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Havran Kaymakam Ahmet Öztürk tarafından ayrı ayrı küçük altın hediye edildi. Toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sünnet şöleni, bugün düzenlenen mevlit ve hayırlarla devam etti.



GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ:



-Halk oyunları ekibinden görüntü,



-Sünnet çocuklarından görüntü,



-Tülütabakların görüntüsü,



-Başkan Emin Ersoy ve Kaymakam Ahmet Öztürk'ün konuşmalarından görüntü.



Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / HAVRAN (Balıkesir), (DHA)



(Tür: Yurt)