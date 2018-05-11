Otomobil ile İş Makinesi Kafa Kafaya Çarpıştı, Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de otomobil ile iş makinesinin çarpıştığı trafik kazasında aynı aileden biri çocuk, üç kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİL İLE BELEDİYE ARACI KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Savaştepe ilçesi Soğucak Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, Balıkesir'den Savaştepe ilçesine seyir halinde olan Recep Koç (37) yönetimindeki 10 L 5879 plakalı otomobil, Soğucak Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Serhat Sarı (31) idaresindeki iş makinesiyle çarpıştı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAKİ AİLE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan araç şoförü Recep Koç, eşi Zehra Koç (36) ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç hayatını kaybetti. Kaza sonrası Balıkesir-Savaştepe yolu bir süre ulaşıma kapandı.

İŞ MAKİNESİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Olay Yeri ve Savaştepe Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Recep Koç, eşi Zehra Koç ve 1 yaşındaki kızları Nurten Sena Koç'un cenazeleri Savaştepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından iş makinesi sürücüsü Serhat Sarı gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.