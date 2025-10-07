Balıkesir okullar tatil mi 7 Ekim Salı?

Haberler

Balıkesir'de günlerdir beklenen yağmur sonunda etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre kentte gece saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağış etkili oldu. Yağışın ardından vatandaşlar, "7 Ekim Salı günü Balıkesir'de okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

Kentte sıcaklıkların 15 ile 18 derece arasında seyrettiği belirtilirken, yağışın başlamasıyla birlikte nem oranında da belirgin bir artış yaşandı. Özellikle Altıeylül ve Karesi ilçelerinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, günlük yaşamı kısa süreli de olsa olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimde herhangi bir tatil kararı alınıp alınmadığını merak ediyor.

BALIKESİR'DE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Meteoroloji yetkilileri, gün boyunca havanın bulutlu geçeceğini, gece saatlerinde ise sağanak yağışların yeniden etkili olabileceğini bildirdi. Vatandaşların ani yağışlara karşı dikkatli olması, özellikle araç sürücülerinin akşam saatlerinde azalan görüş mesafesine karşı tedbirli davranması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Yarın itibarıyla yağışların hafifleyerek yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise önümüzdeki üç gün boyunca 16 ila 20 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Balıkesirli vatandaşlar, yazdan kalma sıcak havaların ardından gelen serin ve yağmurlu günlerle birlikte sonbaharın kendini hissettirdiğini ifade etti. Şehir genelinde sabah saatlerinden itibaren artan serinlik, günlük yaşamda da mevsim değişiminin etkilerini hissettirdi.

BALIKESİR OKULLAR TATİL Mİ 7 EKİM SALI?

Valilik vatandaşları yağış konusunda uyardı ancak tatil duyurusu gelmedi.

