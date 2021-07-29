Balıkesir'in Manyas ilçesinde doğaya keklik salındı
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde doğaya keklik salındı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde doğaya keklik salındı
Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın - Haberler | Güncel

Manyas Gölü Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, Yozgat Keklik Üretme Çiftliği'nden getirilen keklikleri, doğaya bıraktı.

Manyas Gölü Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, Yozgat Keklik Üretme Çiftliği'nden getirilen keklikleri, doğaya bıraktı.

Milli Parklar Bandırma Müdürlüğü ekiplerince getirilen keklikler, Manyas Gölü Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ali Atar ve dernek yöneticileri ile birlikte ilçenin kırsal Çavuş Mahallesi Doğanca avlağı mevkiinde kafesleri açılarak doğaya salındı.

Manyas Gölü Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ali Atar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Manyas Ovası'nda artık keklik seslerinin yankılanacağını belirterek, "Yakında av sezonu başlıyor. Bu bölgeyi yasaklamayı düşünüyoruz. Avcı arkadaşlarımızın da keklikleri koruyup, kollayacaklarına inanıyorum. Kekliklerin ilçemize gelmesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde doğaya keklik salındı
Balıkesir'in Manyas ilçesinde doğaya keklik salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Özaydın

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