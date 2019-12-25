Balıkesir'i yıllarca mesken tutan Don Kazakları'ndan Yavarko Baran'ın aile özlemi

25.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:41

Balıkesir'in Manyas ilçesinden 1962'de göç eden Don Kazakları'ndan olan ve 10 yıl önce geri dönerek burada yaşamaya başlayan 72 yaşındaki Yavarko Baran, Gürcistan'da ikamet eden eşinin Türk vatandaşlığına kabul edilip yanına gelmesi için gün sayıyor.

Rus Çarı "Deli Pedro"nun, 1740 yılında sakallarını kestirmek istediği Don Kazakları inançları gereği bunu yapmadı ve sürgün cezası aldı.

Ortodoks olan ve o sene Osmanlı Devleti'ne sığınan bu topluluk, Konya'nın Akşehir ile Balıkesir'in Manyas ve Bandırma ilçelerine yerleştirildi.

Manyas Gölü kenarındaki kırsal Kocagöl Mahallesi'nde 1962'ye kadar yaşayan Don Kazakları, ana vatanlarına döndü. O sene 15 yaşında olan Yavarko Baran da babası Yuvan, annesi Matruno ve kardeşleriyle Gürcistan'a göç etti.

Yıllarca gemilerde makinist olarak çalışan Baran, yaklaşık 10 yıl önce Türkiye'ye dönüş yaparak Türk vatandaşlığına kavuştu.

Bazen Manyas'ın kırsal Aksakal Mahallesi'nde yaşayan, kimi zaman da Gürcistan'a eşinin ve 3 çocuğunun yanına giden Yavarko Baran, aile özlemini dindirmek istiyor.

Baran, yasal süreyi tamamlamalarının ardından Türk vatandaşlığı başvurusuna hak kazanan eşiyle kavuşmayı bekliyor. Ayrıca Baran'ın, eşi de vatandaşlığa kabul edilince, çocukları ve torunları da Manyas'a gelebilecek.

"Dünyayı dolaştım, Türkiye gibi bir ülke görmedim"

Yavarko Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü mahalleye ara sıra giderek akranlarıyla hasret giderdiğini söyledi.

Çocukluk yıllarında Kocagöl'de oynadıklarını belirten Baran, şöyle devam etti:

"Caminin yanında toplanır, oyunlar oynardık. Kale bastı oyununda beni kimse yakalayamazdı, O yüzden bana 'çita' diyorlardı. Buralarda çok güzel anılarımız var. Doğduğum köyü ve Türkiye'yi seviyorum. Dünyayı dolaştım, Türkiye gibi bir ülke görmedim. Türkiye'nin dört bir tarafı cennet, denizleri var. İtalya, Fransa, İspanya, Afrika ülkelerine, Tayland'a da gittim. Burada aç kalmam. Ben başka yere gitmem, yeter ki bana toprak versinler, tuğla, briket ustalığım da var."

Geçen ay yasal süreyi tamamlayan eşinin Türk vatandaşlığı için başvuru hakkı kazandığını aktaran Baran, Gürcistan'da gerekli belgeleri tamamlayıp müracaatta bulunacaklarını dile getirdi.

Eşi Türk vatandaşlığına kabul edilince çocuklarının da başvuru hakkı kazanacağı bilgisini veren Baran, geniş bir aile olarak Manyas'ta yaşamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA