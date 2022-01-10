Balıkesir güne sisle uyandı - Haberler
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Balıkesir güne sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Haberler | Güncel

Balıkesir güne sisle uyandıBALIKESİR Balıkesir güne sisli havayla uyandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir güne sisle uyandı

BALIKESİR Balıkesir güne sisli havayla uyandı. Şehir içinde görüş mesafesi azalırken şehrin 300 metre yukarısı ise günlük güneşlikti.

Şehir merkezine geceden düşen sis gündüz de etkisini hissettirdi. Drone ile şehrin merkez noktasından gökyüzüne doğru çıkılırken 300 metreden sonra görüş mesafesinin açık olduğu görüldü. 500 metrede ise çevredeki rüzgar türbini ve dağlar göründü.

Balıkesirin en yüksek Çamlık tepesindeki hilal drone ile görüntülenirken, kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı. Hilalin yarısının siste kaybolduğu göründü. Şehrin tamamı sisle kapanırken, oluşan görüntüler vatandaşları hayran bıraktı.

Balıkesir güne sisle uyandı

Balıkesir güne sisle uyandı

Balıkesir güne sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Son Dakika Haberleri

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