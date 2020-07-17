Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Arıcıoğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Siirt'in Eruh ilçesinde vatani görevini yaparken şehit düşen Mustafa Baydur'un Altıeylül ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Siirt'in Eruh ilçesinde vatani görevini yaparken şehit düşen Mustafa Baydur'un Altıeylül ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, şehit ailesini ziyaret eden Arıcıoğlu, şehit annesi Fatma Baydur ile bir süre sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arıcıoğlu, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını ifade etti.

Her türlü ihtiyaçlarında kapılarının şehit ailelerine açık olduğunu belirten Arıcıoğlu, "Vatanı, milleti için bir an gözünü kırpmadan canını vermiş şehitlerimiz, hepimizin şehididir. Onların aileleri, bizim de ailemiz. Biz de şehit annelerinin birer çocuğuyuz. Onların yanlarında olduğumuzu göstermek, biraz dertleşmek istedik. Vatanımızın birliği, dirliği, bekası için şehit olanların aileleri bizlere emanettir. Onların daima yanlarında olacağız." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA