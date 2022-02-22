Balıkesir elektrik kesintisi! 22 Şubat Balıkesir'de elektrik ne zaman gelecek? Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

BALIKESİR (Haberler.com) - UEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Uludağ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Şubat Salı günü Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Balıkesir'de Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Balıkesir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Balıkesir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Balıkesir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

BALIKESİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

22 Şubat Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, KARESİ ilçe, DELİKLİTAŞ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

22 Şubat Salı günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BALIKESİR ili, EDREMİT ilçe, ALTINKUM mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.

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