Balıkesir Dursunbey'de bir mahalle daha karantinaya alındı
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Balıkesir Dursunbey'de bir mahalle daha karantinaya alındı

07.11.2020 18:38 | Son Güncelleme: 07.11.2020 18:43
Balıkesir Dursunbey'de bir mahalle daha karantinaya alındı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesiin Aşağımusalar kırsal mahallesi Covid-19 vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesiin Aşağımusalar kırsal mahallesi Covid-19 vakası görülmesi üzerine karantina altına alındı.

Dursunbey ilçesine bağlı Aşağımusalar kırsal mahallesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Dursunbey'ye bağlı Aşağımusalar Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 07.11.2020 tarihi itibaren karantina altına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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