BALIKESİR Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen
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BALIKESİR Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen

Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryenBALIKESİR'de doğum yapmakta güçlük çeken kedi, Büyükşehir Belediyesi veterinerlik biriminde görevli ekipler tarafından yapılan sezaryan sonucu 2 sağlıklı yavru hayata getirdi.

25.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:12

Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen

BALIKESİR'de doğum yapmakta güçlük çeken kedi, Büyükşehir Belediyesi veterinerlik biriminde görevli ekipler tarafından yapılan sezaryan sonucu 2 sağlıklı yavru hayata getirdi. Yavruların ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bayramın ilk günü zehirlenen başka bir kedi de, ekipler tarafından yapılan müdahale ile kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine Ramazan Bayramı'nın ilk günü gelen ihbarda, bir kedinin doğum yapmakta güçlük çektiği bildirildi. Harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kediyi Ovaköy Sokak Hayvanları Bakımevi'ne getirdi. Burada veteriner hekim Oğuzhan Erçel tarafından yapılan başarılı sezaryen ile kedinin doğum yapması sağlandı. Yeni doğan 2 kedinin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bayramın ilk günü gelen diğer bir ihbar ise, başka bir kedinin zehirlendiği yönünde oldu. Zehirlendiği yerden alınarak birime getirilen kedi, ekiplerin müdahalesiyle hayata döndü. Zehirlenen 2 aylık yavru kedinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan bayramın ilk günü veterinerlik birimine 8 vaka getirildiği ve hayvanların sağlık durmunun iyi olduğu öğrendi.

'DUYARLI VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Kedilere müdahale eden veteriner hekim Oğuzhan Erçel, ekiplerin hızlı bir şekilde olay yerine gittiklerini belirterek, 'Vakaları, icapçı veteriner hekim olduğum için bana getirdiler. Bir kedimizin durumu güç doğumdu, diğerinin ise zehirlenme. İkisine de müdahalemizi yaptık. Barınağımıza giderek hamile kedimiz için operasyona başladık. Operasyonumuz gayet başarılı geçti. İki sağlıklı erkek yavru kedimiz doğdu. Annelerinin durumu iyi, yavrularını besleyebiliyor. Bayram günü bizler için iki güzel bayram şekeri oldu. Diğer kedimiz de yaklaşık iki aylık, kısa zamanda toparlanacak. Sonrasında sahiplendirme çalışmalarına başlayacağız. Bugün 10'a yakın vaka getirildi buraya. Hemen hemen her gün durumumuz böyle. Yaralı ya da hasta bir hayvan gördüklerinde bizlere ulaşan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 7 gün 24 saat aralıksız olarak görev başındayız. Vatandaşlarımız yaralı bir hayvan gördüklerinde 444 40 10 numaralı Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezini arayarak ihbarda bulunabilirler' dedi.

BALIKESİR Doğum yapmakta zorlanan kediye sezaryen

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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