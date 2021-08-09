Son dakika haber... Yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoförün cenazesi defnedildi
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Son dakika haber... Yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoförün cenazesi defnedildi

Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren kişilerden ikinci şoför Cengiz Umut'un (51) cenazesi, Yalova'da toprağa verildi.

Balıkesir'de bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren kişilerden ikinci şoför Cengiz Umut'un (51) cenazesi, Yalova'da toprağa verildi.

Umut'un naaşı, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki evinin önüne getirilerek yakınları ve komşularından helallik alındı.

Cengiz Umut'un eşi Melahat, çocukları Aslı (21) ve Oğuzhan Umut (11) ile annesi Şirin ve babası Hamza Umut burada taziyeleri kabul etti. Umut'un diğer kızı Burcu Umut (23) ise rahatsızlanması nedeniyle hastaneye götürüldü.

Otobüsün ikinci şoförü Umut'un cenazesi, Taşköprü Beldesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Balıkesir'de dün, OSB Çevre Yolu'ndan Edremit ilçesine seyir halinde Zonguldak-İzmir seferini yapan Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada 11 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan 4 yaralı da müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaralanan 17 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Son dakika haber... Yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoförün cenazesi defnedildi
Son dakika haber... Yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoförün cenazesi defnedildi
Son dakika haber... Yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoförün cenazesi defnedildi
Son dakika haber... Yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoförün cenazesi defnedildi
Son dakika haber... Yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoförün cenazesi defnedildi
Son dakika haber... Yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoförün cenazesi defnedildi
Son dakika haber... Yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoförün cenazesi defnedildi
Son dakika haber... Yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoförün cenazesi defnedildi
Son dakika haber... Yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden ikinci şoförün cenazesi defnedildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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