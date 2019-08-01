Balıkesir'deki feci otobüs kazası kameraya böyle yansıdı

Balıkesir'deki feci otobüs kazası kameraya böyle yansıdı

Balıkesir'deki feci otobüs kazası kameraya böyle yansıdıBALIKESİR - Balıkesir'de otobüs ve otomobilin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

1.08.2019 10:05
Balıkesir'deki feci otobüs kazası kameraya böyle yansıdı

Balıkesir'deki feci otobüs kazası kameraya böyle yansıdı
BALIKESİR - Balıkesir'de otobüs ve otomobilin karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Balıkesir'de Paşaalanı Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi ile Serkan Caddesi'nin kesiştiği noktada 12 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de hayatını kaybettiği kazanın olduğu anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kazada Burcu Günal idaresindeki 10 DAG 18 plakalı siyah otomobilin ana cadde üzerindeki Vedat Avcı idaresindeki 10 R 3031 plakalı otobüse çarptığı ve çarpmanın şiddetiyle otobüsün yola devrildiği kameralarca kaydedildi.

Kaynak: İHA
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