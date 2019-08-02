Balıkesir'de yanan otobüsün son hali

Balıkesir'de yanan otobüsün son hali

Balıkesir'in Gökçeyazı kırsal mahallesinde meydana gelen otobüs yangının ardından yanan aracın son hali görüntülendi.

2.08.2019 18:30
Balıkesir'de yanan otobüsün son hali

Balıkesir'in Gökçeyazı kırsal mahallesinde meydana gelen otobüs yangının ardından yanan aracın son hali görüntülendi.

Meydana gelen araç yangının ardından kaldırılan güvenlik koridoru sonrası küle dönen otobüsün son hali görüntülendi. Kullanılamaz hale gelen araç olay yerinde bekletilirken bilirkişi incelemesi sonrasında yanan otobüs olay yerinden kaldırılacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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