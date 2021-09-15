Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden şüphelilerin kaldığı tespit edilen Akçay Mahallesinde bir apart pansiyona operasyon düzenlendi.

Apart pansiyonda yapılan aramada 3 parça halinde 687 gram metamfetamin maddesi ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili M.T ve Y.Y. isimli şüpheliler, gözaltına alındı.

2 şüphelinin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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