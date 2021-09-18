Balıkesir'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
AA / Ramazan Atam - Haberler | Güncel
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, otomobilin kara yolu duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, otomobilin kara yolu duvarına çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Merve Yavaş yönetimindeki 10 KH 969 otomobil, Dursunbey-Kepsut kara yolu Karagöz mevkisinde, yol kenarında bulunan kara yolu duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü, yanında bulunan Talip ve Zeynep Yavaş ile Hilal Eren yaralandı.
Yaralılar, Kepsut İtfaiyesi ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Kepsut Devlet Hastanesine sevk edildi.
AA / Ramazan Atam - Son Dakika Haberleri