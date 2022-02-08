Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler
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Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA, Hakan Firik - Güncel
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Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Turgun idaresindeki 10 H 8231 plakalı otomobil, Kızıklı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Bu aracın arkasından seyreden Kübra Fatma Ateş'in kullandığı 35 EFE 69 plakalı otomobil de yol dışına çıkarak ağaca çarptı.

Kaza sonucu araçlarda sıkışarak yaralanan iki sürücü, Şule ve Makbule Hiranur Turgun ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Recep Turgun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Hakan Firik - Güncel

Fatma Ateş, Balıkesir, Otomobil, Güncel, Haber

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