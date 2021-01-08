Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

08.01.2021 01:25 | Son Güncelleme: 08.01.2021 01:28
Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdek ilçesinde İ.E, F.Ç, H.Ç, F.S. ve E.D'nin tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ikametlerinde ve kazı yapılan alanda 3 lahit mezar, 1 av tüfeği, 1 dedektör ve bu kazıda kullanılan bazı malzemeler buldu.

Şüphelileri gözaltına alan ekipler, tarihi eser niteliğindeki objeleri de koruma altına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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