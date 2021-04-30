Balıkesir'de tam kapanmanın ilk Cuma namazına yoğun ilgi

Tüm Türkiye genelinde dün akşam saat 19: 00 itibari ile başlayan ve 17 gün sürecek tam kapanma sürecinin ilk Cuma namazına Balıkesirli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.