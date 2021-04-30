Balıkesir'de tam kapanmanın ilk Cuma namazına yoğun ilgi
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Balıkesir'de tam kapanmanın ilk Cuma namazına yoğun ilgi

Balıkesir'de tam kapanmanın ilk Cuma namazına yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tüm Türkiye genelinde dün akşam saat 19: 00 itibari ile başlayan ve 17 gün sürecek tam kapanma sürecinin ilk Cuma namazına Balıkesirli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tüm Türkiye genelinde dün akşam saat 19: 00 itibari ile başlayan ve 17 gün sürecek tam kapanma sürecinin ilk Cuma namazına Balıkesirli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Balıkesir'de tüm cami ve cami bahçeleri havanın güzel olmasıyla birlikte doldu.

Kovid 19 sebebiyle vatandaşlar ibadetlerini sosyal mesafe kurallarına uyarak kıldı. - BALIKESİR

Balıkesir'de tam kapanmanın ilk Cuma namazına yoğun ilgi
Balıkesir'de tam kapanmanın ilk Cuma namazına yoğun ilgi
Balıkesir'de tam kapanmanın ilk Cuma namazına yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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