Balıkesir'de 'taciz' suçundan aklanan site yönetimi başkanı basın açıklaması yaptı
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Balıkesir'de 'taciz' suçundan aklanan site yönetimi başkanı basın açıklaması yaptı

21.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:24

Balıkesir'de 'taciz' suçundan aklanan site yönetimi başkanı basın açıklaması yaptı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kendisine yöneltilen taciz suçuyla ilgili takipsizlik kararı verilen site yönetimi başkanı, basın açıklaması yaptı.

Balıkesir'de 'taciz' suçundan aklanan site yönetimi başkanı basın açıklaması yaptı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde kendisine yöneltilen taciz suçuyla ilgili takipsizlik kararı verilen site yönetimi başkanı, basın açıklaması yaptı.

İmko Tatil Sitesinde, muhasebeci P.Y'nin taciz suçlamasına maruz kalan site başkanı Mehmet Ali Uysal'a savcılık tarafından takipsizlik kararı verildi. Uysal, kararın ardından sitede bir basın açıklaması yaptı. Çok sayıda site sakininin katıldığı basın açıklaması öncesi, saygı duruşundan bulunduldu ve İstiklal Marşı okundu. Kendisine destek veren site sakinlerine teşekkür eden Uysal, yönetim kurulu ile birlikte site sakinleri için çalıştıklarını söyledi. Uysal, "3 Mayıs 2008 tarihinden bu yana bu İmko sitesinde oturuyorum. 2016 yılından beri de yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum. Babamın vasiyetidir. Babam, 'Namussuzluk yapma. Kendi namusunu nasıl biliyorsan başkalarının namusunu da öyle bil' derdi. 50 yıl önce babamın söylediği o sözler hala kulağımdadır. Benim evime değil, bahçeme bile haram girmemiştir. Hiç kimsenin namusuna yan gözle bakmış bir insan değilim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ile beraber görevimizi yapıyoruz. 24 Haziranda göreve başlayan çalışanımız P.Y., bizim üzerimizde otorite kurmak istedi. Yapamayınca da 'cinsel taciz ve hakaretten' savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık aldığı ifadeler sonucu takipsizlik kararı verdi. Bu da 15 martta kesinleşti. Yargıya güveniyoruz. Yargı önünde hakkımızı arayacağımı belirtmek isterim. Bize destek olan siz üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Açıklama sırasında jandarma önlem alırken, toplantının ardından bazı muhalif üyelerin sözleri gerginliğe neden oldu.

Balıkesir'de 'taciz' suçundan aklanan site yönetimi başkanı basın açıklaması yaptı
Balıkesir'de 'taciz' suçundan aklanan site yönetimi başkanı basın açıklaması yaptı
Balıkesir'de 'taciz' suçundan aklanan site yönetimi başkanı basın açıklaması yaptı
Balıkesir'de 'taciz' suçundan aklanan site yönetimi başkanı basın açıklaması yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY

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