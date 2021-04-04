Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasında üretim devam etti
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Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasında üretim devam etti

Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY - Haberler | Güncel
Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasında üretim devam etti

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler tarlasını sürerken, seracılar fide üretmeye, çobanlar da sürüsünü otlatmaya devam etti.

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler tarlasını sürerken, seracılar fide üretmeye, çobanlar da sürüsünü otlatmaya devam etti.

3 hafta aradan sonra, 'çok yüksek riskli' iller arasına giren Balıkesir'de sadece pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü de uygulanmaya başlandı. Hafta sonu kent genelinde kısıtlamalara karşı gıda ihtiyacının karşılanması için tarımsal ve hayvansal faaliyetler devam etti. Kısıtlamadan muaf olan çiftçiler tarlalarını sürerken, seralarda fide dikimi devam etti ve çobanlar da sürülerini otlattı. Getirilen muafiyetten dolayı memnun olduklarını söyleyen sera sahibi Selahattin Güvenç, "Koronavirüs salgınında Balıkesir 'kırmızı' iller arasında yer alınca, 3 haftadan beri sadece pazar günleri uygulanan sokak kısıtlaması tekrar 2 güne çıktı. Ancak, devletimiz tarım, hayvancılık ve gıda üretiminde çalışanlarına muafiyet getirdi. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Böylelikle üretime devam ediyoruz" dedi.

Serada işçi olarak çalışan Aykut Güney ise "Devletimiz bize muafiyet getirdi. Evimize ekmek götürüyoruz hem de üretime katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Aysel Çetinkaya ise "Ben 7 yıldır şeker otu üretiminde çalışıyorum. Bize yasak yok. Çalışarak evimize ekmek götürüyoruz" dedi.


Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasında üretim devam etti
Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasında üretim devam etti
Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasında üretim devam etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sefer TALAY

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