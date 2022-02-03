Balıkesir'de sığırcık kuşlarından gökyüzünde muhteşem dans - Haberler
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Balıkesir'de sığırcık kuşlarından gökyüzünde muhteşem dans

İhlas Haber Ajansı, Emre Binakuran - Güncel
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Balıkesir'de sığırcık kuşlarından gökyüzünde muhteşem dansBALIKESİR Balıkesir'de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı izleyen vatandaşları mest etti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de sığırcık kuşlarından gökyüzünde muhteşem dans

BALIKESİR Balıkesir'de sığırcık kuşlarının gökyüzündeki muhteşem dansı izleyen vatandaşları mest etti.

Balıkesir'de akşam saatlerinde yağmuru bekleyen vatandaşlar, akşam ezanından sonra havanın kapandığı anlarda gökyüzünde dans eden sığırcık kuşlarını izledi. Kuşların dansı çevredeki vatandaşları mest etti. Altıeylül semalarında adeta koreografi yapan kuşlar gökyüzünün karanlığa dönüşmesiyle ortadan kayboldu. Çevredeki vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı. Bir vatandaşından da cep telefonu görüntülerine yansıyan o anlar sosyal medyada da büyük beğeni gördü.

Balıkesir'de sığırcık kuşlarından gökyüzünde muhteşem dans

Balıkesir'de sığırcık kuşlarından gökyüzünde muhteşem dans

Balıkesir'de sığırcık kuşlarından gökyüzünde muhteşem dans

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Güncel

Balıkesir, Güncel, Haber

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