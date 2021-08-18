Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı
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Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı

Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde saman yüklü kamyon alev alev yandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde saman yüklü kamyon alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Susuzyayla kırsal mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Zeybek yönetimindeki 10 H 4613 plakalı saman balyası yüklü kamyon elektrik tellerine çarpması nedeniyle saman balyaları yanmaya başladı. Vatandaşlar durumu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İvrindi İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesine rağmen kamyon cayır cayır yandı. Kamyonun alev alev yanması ve söndürme çalışmaları saniye saniye amatör kameraya yansıdı. Yangın ekiplerin büyük gayreti sonucu kontrol altına alınmasına rağmen kamyon kullanılmaz hale geldi. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR

Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı
Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı
Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı
Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı
Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı
Balıkesir'de saman yüklü kamyon alev alev yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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