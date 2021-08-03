Balıkesir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Müslüm Çakır (45) idaresindeki 10 ZD 603 plakalı otomobil, Çaykenarı Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak ağaçlara çarptı ve şarampole devrildi.
Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaptıkları kontrollerde araçta sıkışan Çakır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Müslüm Çakır'ın Sındırgı Belediyesinde görev yaptığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Çakmak