Balıkesir'de moloz yangını korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Balıkesir'de moloz yangını korkuttu

Balıkesir'de moloz yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir-Susurluk ana karayolunun Kürse kırsal mahallesi mevkiinde yol kenarına dökülen molozlar yandı.

Balıkesir-Susurluk ana karayolunun Kürse kırsal mahallesi mevkiinde yol kenarına dökülen molozlar yandı. Yangın anız bulunan tarlalara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay bugün öğle saatlerinde Balıkesir'in Kürse kırsal mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yol kenarına dökülen molozların tutuşması sonucu otluk alan yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşların 112 Acil Arama hattını aranması sonucu Balıkesir İtfaiye birimlerine bağlı ekipler yangını anız dolu tarlalara ulaşmadan kontrol altına aldı. Moloz dökülen alanda itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir'de moloz yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
Yolcu otobüsü alev alev yandı! O anlar kameralara yansıdı
Son dakika haberleri | Foça'da orman yangını
Son dakika haberleri | Foça'da orman yangını
Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Yangın söndürme havuzuna giren 16 yaşındaki çocuk boğularak can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Hazal Kaya Filiz Akın Düm Tek Tek Seren Serengil
Spor Sergen Yalçın Enner Valencia Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Balıkesir'de moloz yangını korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 14:44:27. #1.15#

title