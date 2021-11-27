Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesi Bakırlı Mahallesinde meydana gelen kazada iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenle Gönen ilçesi kırsal Bakırlı Mahallesinde meydana gelen trafik kazasından 10 RT 224 plakalı kamyonet ile 26 PL 624 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından araçlarda sıkışan sürücüler N.K. ve O.K ile birlikte yolcu olarak bulunan Z.K. sıkıştıkları yerden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar Gönen Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Tarık Köse - Son Dakika Haberleri

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