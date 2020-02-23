Balıkesir'de kumar operasyonu
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Balıkesir'de kumar operasyonu

Balıkesir'in Gönen ve Edremit ilçelerinde düzenlenen kumar operasyonunda müzik kutusu ve şarj cihazı sürü verilmiş makineler ele geçirildi.

23.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:38
Balıkesir'de kumar operasyonu

'in ve ilçelerinde düzenlenen kumar operasyonunda müzik kutusu ve şarj cihazı sürü verilmiş makineler ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gönen ve Edremit'teki bazı iş yerlerinde kumar oynatıldığı bilgisini alan polis ekipleri, harekete geçti.

Düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alınırken, 4 müzik kutusu ve şarj cihazı süsü verilmiş madeni para atılarak çalışan kumar makineleri ele geçirildi.

Kaynak: AA
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