Balıkesir'de kar yağışı yerini güneşe bıraktı - Haberler
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Balıkesir'de kar yağışı yerini güneşe bıraktı

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Haberler | Güncel

- (Özel) Balıkesir'de sabah kar yağdı akşam güneş açtı Balıkesir'de kar yağışı yerini güneşe bıraktı Balıkesir'de gün içinde yağan kar yerini gün batarken güneşe bıraktı.

BALIKESİR (İHA) - - (Özel) Balıkesir'de sabah kar yağdı akşam güneş açtı

Balıkesir'de kar yağışı yerini güneşe bıraktı

BALIKESİR - Balıkesir'de gün içinde yağan kar yerini gün batarken güneşe bıraktı.

Balıkesir'de sabah kar yağışı ile uyanan vatandaşlar gün sonunda güneş batarken güneşli havadan nasibini aldılar. Sabahtan başlayan kar öğlende etkisini sürdürmeye devam ederken gün sonunda kar yağışı yerini güneşe bıraktı. Şehirde çatıların ve yollarda duran karlar gün batımında kartpostallık görüntüler drone ile havadan görüntülendi. Balıkesir Meteorolojisinin verilerine göre akşam'da karlı havanın etkili olması bekleniyor.

Balıkesir'de kar yağışı yerini güneşe bıraktı

Balıkesir'de kar yağışı yerini güneşe bıraktı

Balıkesir'de kar yağışı yerini güneşe bıraktı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Emre Binakuran - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, kar, Güncel, Haber

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