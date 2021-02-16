BALIKESİR - Kar nedeniyle çöken damın altında kalan 10 koyun telef oldu
16.02.2021 20:27 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:55
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde üzerinde kar nedeniyle çöken damın altında kalan 10 koyun telef oldu.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde üzerinde kar nedeniyle çöken damın altında kalan 10 koyun telef oldu.
Ömerköy Mahallesi'nde Mithat Güngör'e ait hayvanların bulunduğu damının çöktüğü bilgisini alan itfaiye ekipleri, bölgeye hareket etti.
Mahalleye ulaşan ekipler, yoğun kar sebebiyle çöken damın altında kalan 20 koyundan 10'unun telef olduğunu belirledi.
Kurtarılan diğer koyunlar sahibine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı