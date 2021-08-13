Balıkesir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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Balıkesir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Balıkesir'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Tarık Köse - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mümin K. idaresindeki 10 JB 628 plakalı kamyonet, Karşıyaka Mahallesi'nde, karşı yönden gelen Recep Z. yönetimindeki 55 FE 318 plakalı otomobille çarpıştı.

Araçlarda sıkışan sürücüler Mümin K. ve Recep Z. itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralı sürücüler ile İbrahim K, Hüseyin Y. ve Onur A. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tarık Köse

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