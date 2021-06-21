Balıkesir'de işkence edildiği öne sürülen sahipli iki köpekten biri telef oldu
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Balıkesir'de işkence edildiği öne sürülen sahipli iki köpekten biri telef oldu

Balıkesir'de işkence edildiği öne sürülen sahipli iki köpekten biri telef oldu
Anadolu Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahipli iki köpeğe işkence edildiği ve birinin telef olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahipli iki köpeğe işkence edildiği ve birinin telef olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Veysel Tacir, Cunda Adası'ndaki hobi bahçesinde bulunan iki köpeğinin başlarından yaralandığını gördü. Tacir'in veterinere götürdüğü köpeklerden biri kurtarılamadı, diğeri ise tedavi edildi.

Köpeklerine, yan taraftaki çiftliğin sahibi H.Ö. ve oğlu O.Ö'nün işkence ettiğini ileri süren Tacir, savcılığa dilekçe vererek şikayetçi oldu.

Tacir, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerinin çiftlikteki kuzulardan birini yaraladığını öğrenince H.Ö. ile görüştüğünü aktardı.

Kuzuyu satın almak istediğini, çiftliğin sahibine para vereceği sırada köpeklerin yaralı olduğunu fark ettiğini dile getiren Tacir, "Moni ismini verdiğimiz köpeğimin öldüğünü 10 yaşındaki oğluma henüz söyleyemedik. Çocuğumla beraber büyümüştü. Oğlum onu çok seviyordu. 4 yıldan bu yana ailemizin bir ferdi gibiydi. Hangi inanç, bu durumu haklı kılabilir? İnsanlar hayvanlara dokunmasın. Onlar savunmasız. Onlar Allah'tan bize emanet." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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