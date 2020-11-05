İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın
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İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın

05.11.2020 16:18 | Son Güncelleme: 05.11.2020 17:18
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin Camikebir Mahallesi muhtarı Savaş Ç., önce satıp, sonra geri almak istediği evin borcunu ödeyemeyince bunalıma girerek, intihar etti. Geride bıraktığı mektupta ise akraba ve arkadaşlarına seslenerek, aralarında para toplayıp, evi geri almalarını ve eşi ile çocuklarının mağdur edilmemesi için vasiyette bulundu.

Sındırgı ilçesi Camikebir Mahallesi'nin evli ve 2 çocuk babası muhtarı Savaş Ç., geçen pazar günü sabaha karşı Anadolu İmam Hatip Lisesi yanında dam olarak kullandıkları yerin yanındaki ağaca kendini asarak, intihar etti.

VASİYETİ YÜREK BURKTU

Pazartesi günü ilçede defnedilen muhtar Savaş Ç.'nin geride bıraktığı iki mektup ise okuyanların yüreğini burktu. Akrabaları, yakın arkadaşları, Sındırgı Belediye Başkanı ve Kaymakamı'na hitaben yazdığı mektupta, kısa süre önce sattığı ve ardından geri aldığı evin borcunu ödeyemediğini anlatan muhtar Savaş Ç., aralarında para toplayarak, evin geri alınmasını ve evin tapusunun eşi Fadime Ç. üzerine yapılmasını vasiyet etti.

"ÖLÜMSEM SON İSTEĞİM BU OLSUN"

Muhtar Savaş Ç.'nin geride bıraktığı mektupta şu ifadeler yer verdi: "Beni seven siz değerli güzel insanlara, Sındırgı ilçesi Camikebir Mahallesi 597 ada 22 parsel ve 23 parselde bulunan şu an içerisinde oturmakta olduğum ev ve yakınındaki arsayı onuncu ay içerisinde bir iş yerinin sahibi olan A.G.'ye 150 bin TL karşılığı sattım. Paranın 90 bin TL'sini banka hesabıma yatırdı, 60 bin TL'sini almadım. Aradan bir hafta geçtikten sonra ev ve arsayı geri satın almak istediğimi söyledim. 295 bin TL'ye anlaşıp, hayırlı olsun dedik. Benim alacağım olan 60 bin TL'yi düşünce A.G.'ye 235 bin TL'yi on birinci ay içerisinde ödemek şartıyla borçlandım. Beni seven herkesten tek bir ricam var. Lütfen benim başıma bir şey gelirse, bu hayattan ölüp, gidecek olursam A.G.'ye olan borcumu aranızda para toplayıp, öderseniz, ev ve arsanın tapusunu eşimin üzerine geçirirseniz, Allah hepinizden razı olsun. Lütfen ama lütfen sizlerden ölürsem, son isteğim bu olsun. Zaten ölmüş olursam başka da bir şey isteyemem sizlerden artık. Başta ailem olmak üzere hepinizi çok seviyorum. Bir umuttur yaşamak…"

BELEDİYE BAŞKANI: KAMPANYA BAŞLATTIK

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Muhtarımız Savaş Ç.'nin borcunu ödemek için kampanya başlattık. En kısa sürede borcunu ödeyip, evin tapusunu alarak, eşi Fadime hanıma teslim edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Necip KARATUNA

Haber Yorumları (3)
EREN44: A. G denilen şahıs tam bir tefeciymiş Allahından bulsun adamı bunalıma sokmuş. .
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
MİLLİYETÇİ: senin olmadığın evin içinde ne yapsınlar onlar biladerim
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MUSTAFA: Bu arsa ve evi 150 bin liraya alıp bir hafta sonrada 295 bin liraya satan şahıstan bunun hesabı neden sorulmuyor nerde bizim adalet sistemi bu nedir kan emiciler heryerde
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
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