Balıkesir'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
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Balıkesir'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü

Balıkesir'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Ramazan Atam - Haberler | Güncel

Balıkesir'de hemzemin geçitte meydana gelen kazada anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Balıkesir'de hemzemin geçitte meydana gelen kazada anne ile oğlu hayatını kaybetti.

Dursunbey ilçesi İstasyon Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte Aykut Ak yönetimindeki 10 CBT 87 plakalı otomobil ile yük treni çarpıştı.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan sürücü Aykut Ak (30) ile annesi Ümmühan Şahpaz (56) sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ümmühan Şahpaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Aykut Ak ise kaldırıldığı Dursunbey Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
Balıkesir'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
Balıkesir'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü
Balıkesir'de hemzemin geçitte kaza: 2 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Atam

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